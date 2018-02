Gymnastique: Nassar condamné une nouvelle fois à jusqu'à 125 ans de prison pour abus sexuels

Chicago - L'ex-médecin sportif Larry Nassar a été condamné à une peine de 40 à 125 années de prison pour abus sexuels sur des gymnastes américaines, à l'issue de son troisième et dernier procès, lundi à Charlotte (Michigan)."Ceci conclut les procédures judiciaires pénales concernant Larry Nassar. Je réalise que cela ne met pas un terme aux souffrances physiques et émotionnelles qu'il a causées", a déclaré la juge Janice Cunningham en prononçant le verdict pour lequel l'accusé a plaidé coupable de sept chefs d'inculpation.Le thérapeute est assuré de finir ses jours en prison. Il a déjà écopé de 60 ans de prison pour possession d'images pédopornographiques, puis d'une peine allant de 40 à 175 ans de réclusion pour avoir agressé plus d'une centaine de jeunes gymnastes, anonymes ou championnes olympiques, dans le plus grand scandale sexuel de l'histoire du sport américain.Larry Nassar, âgé de 54 ans, a agressé au moins 265 victimes identifiées durant deux décennies en officiant au sein de la Fédération américaine de gymnastique et de l'Université d'Etat du Michigan, avait affirmé la juge Cunningham à l'ouverture de ce troisième procès mercredi.Cette ultime audience dans le petit tribunal de Charlotte (nord-est) avait connu un rebondissement quand le père de trois jeunes victimes, submergé par la rage et la douleur, s'était jeté vendredi sur l'accusé après avoir demandé à la juge de pouvoir passer cinq minutes seul avec lui pour se faire justice lui-même.Les trois procès ont ébranlé le monde de la gymnastique et du sport américain, entraînant le départ de plusieurs responsables de la Fédération qui a laissé faire le praticien pendant si longtemps, malgré plusieurs plaintes.(©AFP / 05 février 2018 15h42)