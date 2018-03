H&M: l'action plonge après des résultats décevants au 1T

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé mardi un chute de 44% de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice 2018 décalé, faisant chuter de plus de 6% l'action à la Bourse de Stockholm.Peu avant 12H00 (11H00 GMT), l'action perdait 6,3%, à 119 couronnes, son plus bas niveau depuis 2005. Cette baisse est "principalement due à l'incertitude entourant un potentiel redressement à venir" de la marque, a expliqué à l'AFP Joakim Bornold, économiste de la banque d'investissement Nordnet.Le bénéfice net de la période décembre 2017-février 2018 est ressorti à 1,37 milliard de couronnes suédoises (135 millions d'euros) contre 2,46 milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a lui reculé de 1,7%, à 46,2 milliards."Le volume des soldes, combiné à un hiver exceptionnellement froid, ont eu un effet négatif sur les ventes de la collection printemps", a expliqué le directeur général du groupe, Karl-Johan Persson.En Allemagne, premier marché de H&M, les ventes ont chuté de 6% sur un an, et en France -quatrième marché du groupe-, elles se sont enfoncées de 10%.L'enseigne a de plus en plus de mal à écouler ses stocks, en hausse de 8% en monnaie locale entre les premiers trimestres 2017 et 2018, un véritable "casse-tête" qui ne cesse de croître, selon Joakim Bornold.Johanna Kull, analyste d'Avanza, estime auprès de l'AFP que "la chaîne d'approvisionnement du groupe manque de réactivité", ce qui nuie à la compétitivité du groupe."Leur logistique est plus lente que celle de la plupart de leurs concurrents", ajoute-t-elle."Les stocks sont supérieurs aux prévisions, ce qui conduira à une augmentation des démarquages au deuxième trimestre 2018, par rapport au même trimestre l'année dernière", a expliqué le PDG.Le groupe suédois table cependant sur une hausse de 25% de son commerce en ligne pour l'ensemble de l'année en cours, en dépit de la concurrence des géants comme Amazon et Alibaba."Les ventes en ligne du groupe ont augmenté d'environ 20%" ce trimestre, s'est félicité H&M.Pour l'année à venir, le groupe entend ouvrir 220 nouvelles boutiques et s'installer sur deux nouveaux marchés: l'Ukraine et l'Uruguay.H&M reste la marque vedette du groupe et la plupart des nouvelles ouvertures seront en ce nom.Le groupe exploite également les magasins Cos, & Other Stories, Monki, Weekday et Cheap Monday, dont les ventes ne cessent de croître aussi bien en ligne qu'en magasins. 90 nouvelles boutiques sous ces marques devraient ouvrir en 2018.(©AFP / 27 mars 2018 12h25)