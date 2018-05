Hügli demande à la Bourse suisse sa décotation et une exemption de publication

Zurich (awp) - Le conseil d'administration du fabricant de soupes, sauces et bouillons Hügli va déposer mardi à l'opérateur de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange une demande formelle en vue de décoter son action au porteur - suite à son rachat par le groupe alimentaire Bell - ainsi que l'exemption de certaines obligations de publication jusqu'au jour de la décotation.Selon le résultat définitif de l'offre publique d'achat (OPA) publié la semaine dernière, Bell détenait 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote de Hügli à l'échéance du délai supplémentaire de l'offre le 17 mai. L'entreprise bâloise avait également indiqué son intention de demander auprès du tribunal compétent l'annulation des titres Hügli non servis.buc/al(AWP / 29.05.2018 08h10)