Hôpitaux de Paris: un plan sécurité de 30 millions d'euros sur 3 ans

Paris - L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) va dépenser 30 millions d'euros d'ici à 2020 pour renforcer la sécurité de ses 39 établissements, avec davantage de caméras de surveillance, mais aussi de nouveaux contrôles d'accès et une série de travaux dans certains bâtiments, a-t-on appris mercredi.Ce "plan global", élaboré depuis l'automne 2016 à la demande des ministères de la Santé et de l'Intérieur, comprend 17 mesures et "concerne l'ensemble des sites sur une période de trois ans, jusqu'en 2020, voire 2021", a indiqué à l'AFP Arnaud Poupard, conseiller sécurité de l'AP-HP.Un quart du budget prévu sera consacré à la vidéosurveillance, notamment pour augmenter de 40% le nombre de caméras dans les hôpitaux, soit au moins 1.500 appareils à terme.L'AP-HP va aussi essayer une "technologie intelligente", permettant par exemple de "retrouver un patient disparu" ou un appareil médical égaré. "L'idée est d'équiper un établissement entier", a précisé M. Poupard, qui veut que le test débute "avant l'été et jusqu'à la fin de l'année".Le plan inclut aussi le renouvellement des contrôles d'accès électroniques, avec des boîtiers de verrouillage des portes adaptés aux nouvelles cartes magnétiques déjà distribuées aux 100.000 agents du plus grand centre hospitalier français.Des travaux sont par ailleurs programmés pour réaménager les entrées principales de certains hôpitaux, modifier un parking ou encore rehausser un mur d'enceinte.Les 39 établissements ont chacun fait l'objet d'un "diagnostic" et d'une "cartographie des risques", afin d'identifier les priorités. "Une dizaine de sites seront traités la première année", selon le monsieur sécurité de l'AP-HP.Conçu dans le contexte de la vague d'attentats commis en France depuis janvier 2015, ce plan doit permettre aux hôpitaux parisiens, traditionnellement "ouverts sur la ville" de "fonctionner en mode fermé en cas de crise", a-t-il ajouté.(©AFP / 16 mai 2018 13h07)