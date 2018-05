HBM Healthcare Investments confirme un bénéfice de 115,9 mio CHF sur 2017/18

Zurich (awp) - La société de participation HBM Healthcare Investments confirme vendredi avoir dégagé sur son exercice décalé 2017/18 un bénéfice net de 115,9 millions de francs, après avoir revendiqué début avril 115 millions. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération en liquide de 7,00 francs par action, contre 5,80 francs un an plus tôt, tirée des réserves en capitaux.Moyennant l'aval de l'assemblée générale, 5,50 francs par titre seront versés fin juin. Cette opération assèchera toutefois pratiquement les réserves et l'organe de surveillance entend demander une réduction de la valeur nominale des actions de 58,50 à 28,50 francs, afin de pouvoir procéder au règlement du 1,50 franc manquant vers la fin septembre.La direction ne s'aventure pas sur le terrain des perspectives chiffrées à court ni à moyen terme, se contentant d'évoquer une génération attendue de la valeur ajoutée de ses placements. Un accent particulier sera accordé à certaines régions d'Asie, considérées comme particulièrement prometteuses.jh/fr(AWP / 18.05.2018 07h30)