HBM de nouveau dans le vert sur les neuf premiers mois 2017/2018

Zurich (awp) - La société d'investissement HBM Healthcare a confirmé jeudi avoir réalisé sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2017/2018, clos en décembre, un bénéfice net de 85 mio CHF, contre une perte nette de 20 mio un an plus tôt. Cette performance est imputable aux bons résultats enregistré au 3e trimestre.D'octobre à décembre uniquement, la société d'investissement a dégagé un bénéfice de 72,0 mio CHF, précise le communiqué.La valeur nette d'inventaire (VNI) a progressé de 8,2% et le cours de l'action a bondi de 24,9% en 2017.Trois participations ont principalement porté les résultats, à savoir Advanced Accelerator Applications dont le cours de Bourse a été multiplié par deux après l'offre de rachat lancée par Novartis, et qui a contribué à hauteur de 105 mio CHF aux résultats. Au seul troisième trimestre, cette participation a généré 36 mio de bénéfice.La participation dans AnaptysBio a également porté ses fruits, après que la société a placé en janvier 2017 de nouvelles actions et annoncé des résultats d'études cliniques prometteurs pour un médicament contre la dermatite. D'octobre à décembre, la participation a contribué à hauteur de 29 mio CHF au bénéfice.La participation dans Argenx a pour sa part soutenu le bénéfice à hauteur de 17 mio CHF, complète HBM Healthcare.lk/al(AWP / 25.01.2018 07h21)