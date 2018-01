HBM s'attend à renouer avec les bénéfices sur neuf mois

Zurich (awp) - La société d'investissement HBM Healthcare s'attend à retourner en zone bénéficiaire sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2017/2018. L'entreprise zougoise mise sur un résultat positif de 85 mio CHF, après une perte nette de 20 mio un an plus tôt, a-t-elle annoncé mercredi.La valeur nette d'inventaire (VNI) a progressé de 8% et le cours de l'action a bondi de 25% pendant la période sous revue, a précisé HBM dans un communiqué.Deux participations ont principalement porté les résultats, à savoir Advanced Accelerator Applications dont le cours de Bourse a été multiplié par deux après l'offre de rachat lancée par Novartis, et qui a contribué à hauteur de 105 mio CHF aux résultats.La participation dans AnaptysBio a également porté ses fruits, après que la société a placé en janvier 2017 de nouvelles actions et annoncé des résultats d'études cliniques prometteurs pour un médicament contre la dermatite. L'apport aux résultats de HBM s'est élevé à 33 mio.Les résultats définitifs des neuf premiers mois de l'exercice seront dévoilés le 25 janvier.al/rp(AWP / 03.01.2018 18h50)