HPE bondit en Bourse après des résultats meilleurs que prévu

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

HEWLETT PACKARD

San Francisco - La société informatique américaine Hewlett Packard Enterprise (HPE) a vu son titre bondir à Wall Street jeudi après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et livré des prévisions optimistes.L'action HPE avançait de plus de 12,5% vers 22H00 GMT dans les échanges électroniques suivant la séance officielle à la Bourse de New York.D'après des données publiées jeudi, HPE a vu son bénéfice net du trimestre achevé fin janvier -le premier de son exercice décalé- bondir à 1,4 milliard de dollars, contre 267 millions à la même période de l'exercice précédent, et ce largement grâce à la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis. Ce texte abaisse notamment la fiscalité sur les entreprises, mais a pour effet immédiat de modifier leur comptabilité, entraînant des gains pour certaines et des charges pour d'autres.Mais même sans tenir compte de cet élément exceptionnel, le bénéfice ajusté s'élève à 34 cents, soit bien mieux qu'attendu par les marchés, qui tablaient sur 22 cents."Notre solide performance au premier trimestre prouve que nous menons la bonne stratégie", a commenté dans le communiqué Antonio Neri, le patron du groupe, qui a succédé à Meg Whitman, partie au début du mois.Le chiffre d'affaires du trimestre atteint pour sa part 7,7 milliards de dollars (+11%) mieux que les 7,1 milliards anticipés en moyenne par les analystes.HPE a aussi livré des prévisions optimistes pour l'année, anticipant un bénéfice ajusté situé entre 1,35 et 1,45 dollar par action. Le groupe prévoit également entre 29 et 33 cents par action de bénéfice ajusté au second trimestre. Dans les deux cas, ces prévisions sont supérieures aux attentes moyenne des analystes.Autre signe apprécié des investisseurs, HPE prévoit un plan de rachats d'action dans les mois qui viennent et une hausse du dividende pour un montant total de 7 milliards de dollars, un geste rendu possible par la réforme fiscale.jc/LyS(©AFP / 22 février 2018 22h17)