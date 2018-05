HPE relève ses objectifs financiers après un solide deuxième trimestre

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

San Francisco - La société informatique américaine Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé mardi de solides résultats trimestriels et relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours.Lors des trois mois achevés le 30 avril et correspondant au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2018, le groupe est repassé dans le vert, dégageant un bénéfice net de 778 millions de dollars, contre une perte nette de 612 millions à la même période un an plus tôt.HPE, qui édite des logiciels et fournit des conseils aux entreprises, explique qu'il aurait pu gagner davantage s'il n'avait eu à inscrire dans ses comptes des charges liées à sa restructuration et à l'adoption de la nouvelle réforme fiscale américaine.Le résultat s'est toutefois traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 34 cents, supérieur de 3 cents aux attentes des analystes financiers.Le chiffre d'affaires de 7,47 milliards de dollars, en hausse de 9,7%, est également au-dessus des pronostics, qui étaient de 7,38 milliards.HPE se veut optimiste pour l'ensemble de l'année et table désormais sur un bénéfice par action qui sera compris entre 1,40 et 1,50 dollar, contre de 1,35 à 1,45 dollar auparavant. Les analystes sont beaucoup plus prudents et anticipent 1,41 dollar.A Wall Street, le titre gagnait 0,63% à 17,52 dollars vers 20H25 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.lo/jld/pb(©AFP / 22 mai 2018 20h32)