Habillement: le groupe Eric Bompard sur le point d'être cédé

Eric Bompard, fondateur du numéro un européen du cachemire, négocie la vente de son groupe à un consortium d'investisseurs, ont annoncé vendredi les repreneurs potentiels dans un communiqué.Xavier Marie, fondateur du groupe de distribution de meubles et d'éléments de décorations Maisons du Monde, figure parmi le consortium d'acheteurs qui espère conclure la reprise d'ici la fin mars, précisent-ils.Le fonds Apax Partners et la banque publique d'investissements Bpifrance sont les deux alliés de Xavier Marie.Créé il y a plus de 30 ans par Eric Bompard, le spécialiste du cachemire compte 56 boutiques dont un vaisseau amiral sur les Champs-Élysées à Paris, commercialise 500.000 pièces par an et enregistre un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros.Une fois finalisé l'accord, le consortium acheteur "devrait être majoritaire au capital, Xavier Marie aurait une part plus importante et la famille Bompard a prévu de réinvestir au côté de ses nouveaux partenaires, de façon minoritaire", a expliqué Apax Partners à l'AFP.Selon le Figaro, l'accord valorise la société Eric Bompard 130 millions d'euros.Xavier Marie a lancé l'enseigne de décoration Maisons du Monde en 1996 et en a fait un poids lourd européen, comptant plus de 6.700 salariés, avant d'en lâcher les rênes en 2015. Il a cédé ses parts au moment de son introduction à la Bourse de Paris en mai 2016.Les marques d'intérêt pour reprendre la célèbre marque de pulls ont été nombreuses, selon la famille Bompard."Compte tenu de la forte notoriété de la marque et de son excellente réputation, il y a eu beaucoup d'intérêt", a déclaré Lorraine de Gournay, directrice générale du groupe Eric Bompard et fille du fondateur au journal Le Monde."Mais nous n'avons pas voulu entrer dans un processus compétitif où l'objectif aurait été de voir un maximum de prétendants", poursuit-elle."Nous avons privilégié des rencontres. Il fallait que le courant passe. Avec Xavier Marie, nous avons eu un excellent +fit+. Nous parlons le même langage", a-t-elle ajouté.Pour les acquéreurs, "l'objectif serait notamment de renforcer la présence internationale du groupe et d'accélérer le développement du e-commerce", soulignent-ils dans le communiqué.Eric Bompard, 70 ans, s'est tourné vers le cachemire il y a plus de 30 ans, "parce que c'est la plus belle matière du monde pour la maille", dit-il sur le site internet du groupe.En 1985, "avec 100.000 francs en poche, le futur cachemirier décide de faire tricoter le cachemire sur place, sur les hauts plateaux de la Mongolie intérieure", ajoute t-il.Le groupe français vante son "parti-pris pour la production de fils de plusieurs épaisseurs permettant le travail d'un 24 fils pour un cachemire ultra fin, une véritable prouesse technique". Ses pulls peuvent valoir plusieurs centaines d'euros.L'enseigne de 250 salariés met en avant sa fabrication soignée avec "boutons de fabrication artisanale" et "coutures invisibles" et contrôle individuel de chaque modèle.(©AFP / 05 janvier 2018 17h53)