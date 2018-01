Paris - L'Agence nationale de l'Habitat (Anah) qui octroie les aides publiques à la rénovation des logements privés, change de directrice avec la nomination de Valérie Mancret-Taylor, venue du ministère de la Cohésion des territoires.Elle remplace Blanche Guillemot, nommée directrice du logement et de l'habitat à la Ville de Paris.Jusque là directrice adjointe de cabinet en charge du pôle "ville, urbanisme et logement" au sein du cabinet du ministre Jacques Mézard, Mme Mancret-Taylor, 51 ans, a été nommée par ce dernier à la direction générale de l'Anah, précise un communiqué de l'agence mardi.Auparavant, elle avait été directrice de la planification, de l'aménagement et des stratégies métropolitaines à la région Île-de-France (2011-2014), directrice de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France (IAU-IDF) de 2014 à 2016 puis directrice adjointe en charge de l'urbanisme à la Ville de Paris de mai 2016 à mai 2017.Architecte urbaniste en chef de l'Etat, Valérie Mancret-Taylor est titulaire d'un Master en Aménagement et Urbanisme de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, et diplômée de l'Ecole d'architecture de Versailles ainsi que de la School of Architecture University of Illinois.Elle succède à ce poste à Blanche Guillemot, nommée directrice du logement et de l'habitat à la Ville de Paris. Née en 1975, celle-ci dirigeait l'Anah depuis mars 2014, après avoir été directrice adjointe du cabinet de la ministre du Logement Cécile Duflot.Le plan gouvernemental de rénovation énergétique des bâtiments a fixé à l'Anah l'objectif de réhabiliter cette année 104.000 logements dont 75.000 énergétiquement, dans le cadre de son programme phare "Habiter mieux", contre environ 60.000 en 2017.(©AFP / 09 janvier 2018 16h29)