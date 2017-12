L'économie haïtienne n'a connu qu'une croissance limitée à 1,2% sur l'année 2017 ce qui ne permet pas au pays de la Caraïbe, très vulnérable face aux aléas climatiques, de sortir du cercle vicieux de la pauvreté.Loin dernière les performances de la République dominicaine voisine (5,3% en 2017), la très faible croissance d'Haïti inquiète car elle reste encore inférieure au taux de croissance démographique, stable à 1,5%."C’est une fabrique de pauvreté" résume l'économiste haïtien Kesner Pharel. "Il y a de sérieux problèmes structurels et surtout le grand problème reste l’inflation: nous avons connu une inflation d'une moyenne annuelle de 14,7% ce qui fait que même ceux qui travaillent se sont appauvris" analyse M. Pharel.Entamée au 1e octobre 2016, l'année fiscale haïtienne a, dès le début du premier trimestre, été plombée par les conséquences du cyclone Matthew, qui a ravagé le sud de l'île les 3 et 4 octobre. Les dégâts, évalués à près de 2 milliards de dollars, ont surtout été enregistrés dans le secteur agricole, qui représente 20% du PIB haïtien.La vulnérabilité d'Haïti aux catastrophes naturelles constitue un réel frein pour son développement économique, mais le poids de l'endettement grandissant du pays, qui a triplé en 10 ans pour dépasser aujourd'hui les 3 milliards de dollars (USD) empêche tout investissement destiné à réduire les risques."Le service de la dette dans le budget est de 13 milliards de gourdes (202 millions USD) et seul un milliard de gourdes annuel (15,6 millions USD) est prévu pour le secteur environnement, donc on dépense beaucoup plus d’argent en un mois pour rembourser la dette que pour résoudre à l’année les problèmes environnementaux" s'inquiète Kesner Pharel.La situation est d'autant plus alarmante que cette faible croissance 2017 n'aura finalement été possible que grâce aux transferts d'argent de la diaspora haïtienne, estimés à plus de 2 milliards de dollars."N’était-ce ces transferts, celà aurait été beaucoup plus difficile pour nous" affirme Kesner Pharel. "Fort heureusement, l’économie américaine se porte bien et la vague des jeunes haïtiens partis au Chili fait sentir son effet via ces envois, mais combien d’années va-t-on supporter tout ça? On ne peut pas dépendre des transferts pour avoir la croissance économique", conclut M. Pharel.L'aggravation de la pauvreté engendre des tensions sociales qui freinent tout investissement privé, ce qui nuit au climat des affaires dans le pays.A cause du manque de protection des investissements, de la corruption et de la lourdeur administrative, le magazine américain Forbes classe Haïti parmi les pires pays pour faire des affaires en 2018, au 151e rang sur 153 pays analysés, ne devançant seulement que la Gambie et le Tchad.(©AFP / 28 décembre 2017 08h11)