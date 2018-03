Happening militant au Louvre contre le mécénat de Total

TOTAL

BP

Paris - Des militants de la cause climatique, tout de noir vêtus, se sont allongés lundi matin devant "Le Radeau de la méduse", dans l'une des salles les plus fréquentées du Louvre, pour protester contre le mécénat de Total en faveur du musée parisien, a constaté un journaliste de l'AFP.Les visiteurs ont été évacués vers d'autres salles au bout d'une dizaine de minutes, tandis que les protestataires restaient sur le sol, pour "symboliser les victimes des activités pétrolières" selon l'ONG 350.orgLa dizaine de personnes étaient arrivées tranquillement peu après 10h30, puis elles se sont allongées, doucement, devant le célèbre tableau de Géricault, en scandant des slogans contre l'action du groupe pétrolier. Elles y sont restées environ deux heures, avant de quitter les lieux d'elles-mêmes.Le Louvre, interrogé par l'AFP, a confirmé l'évacuation des visiteurs de la salle, puis le départ des activistes de leur plein gré, sans intervention de vigiles ni de forces de l'ordre.Il y a un an, une trentaine de militants avaient déposé un tapis d'étoffes noires au pied de la Victoire de Samothrace, formant une "rivière de pétrole" symbolique, accompagnée de tracts "Total soutient le Louvre/Le Louvre soutient Total - #zerofossile".Quelques mois plus tard, les bassins extérieurs étaient victimes d'une "marée noire", après ajout d'un colorant noir "100% naturel" selon les organisateurs.Cette campagne "Libérons le Louvre", lancée par un collectif d'associations emmené par 350.org, demande au musée de mettre un terme à son partenariat avec la Fondation Total, au nom de la lutte contre les dérèglements climatiques, les énergies fossiles - charbon, pétrole, gaz - étant largement responsables des gaz à effet de serre sources du réchauffement planétaire."De plus en plus de communautés seront poussées à l'exil à mesure que les impacts du dérèglement climatique continueront de s'accentuer", explique le collectif lundi. "En tant que courroie de transmission entre les civilisations et les cultures, mais aussi en tant que lieu d'éducation, le partenariat avec Total entre en contradiction avec l'ambition du musée de tisser des ponts entre civilisations passées et générations actuelles".Total est un partenaire du Louvre depuis environ 20 ans. Dans une réponse adressée en janvier 2017 au responsable de 350.org France, le président du musée Jean-Luc Martinez détaillait ses actions (soutien à des expositions, rénovations, éducation culturelle, action sociale), évoquant un "soutien financier décisif".D'autres institutions culturelles ont déjà été visées par cette campagne, comme la Tate de Londres qui a fini par renoncer au soutien de BP en 2016.jab-fa-cho/alu/tes(©AFP / 12 mars 2018 13h15)