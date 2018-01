Hausse de l'indice des prix à la production et à l'importation en 2017

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) reflète en 2017 un renchérissement annuel moyen de 0,9%. A fin décembre, il s'est fixé à 101,9 points, ce qui représente une hausse de 0,2% sur un mois et 1,8% en comparaison annuelle, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).La progression enregistrée entre 2016 et 2017 s'explique essentiellement par la hausse des prix des produits pétroliers, des métaux, des produits semi-finis en métaux et de la ferraille. L'OFS précise que les prix des produits suisses sont restés stables en moyenne, contrairement à leurs homologues importés qui ont pris 2,7%.En 2015 et 2016, l'administration fédérale avait rapporté une dépréciation annuelle moyenne respective de 5,4% et 1,8%.En décembre, la hausse de l'indice des prix à la production est imputable au renchérissement de la ferraille. Des augmentations de tarifs ont influencé l'indice des prix à l'importation, tout particulièrement pour les hydrocarbures, les produits pétroliers et les motocycles, précise le communiqué.fr/buc(AWP / 19.01.2018 09h45)