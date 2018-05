Hausse des nouvelles mises en circulation de véhicules en avril

Zurich (awp) - Le nombre de nouvelles mises en circulation en avril a progressé de 3,2% sur un an à 37'377 véhicules. L'évolution apparaît contrastée selon les types de véhicules, montrent des données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistiques (OFS).Pas moins de 26'195 voitures de tourisme qui ont été mises en circulation, soit une hausse de 2,2% pour cette catégorie, la plus importante. Dans le détail, les voitures de tourisme à essence (+13,7% à 17'099 unités), hybrides (+37,7% à 1264) et purement électriques (+29,6% à 302) progressent, au contraire dee celles à diesel (-21,4% à 7383).Deuxième catégorie la plus importante, les motocycles ont affiché une hausse de 4,3%, à 6621. Les véhicules de transport de personnes (+5,7% à 700) comme de choses (+8,8% à 3092), ainsi que les véhicules industriels (+25,3% à 451) et les remorques (+6,8% 2264), ont vu leur nombre de nouvelles immatriculations augmenter.Le véhicules agricoles ont en revanche connu moins de mises en circulation entre avril 2017 et avril dernier (-16,8% à 3092 unités).Sur les quatre premiers mois de l'année, 129'640 véhicules à moteur ont été nouvellement mis en circulation. Il s'agit d'un repli de 2,2% par rapport à la même période de 2017.tn/vj(AWP / 14.05.2018 10h51)