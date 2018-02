Hausse des prix de l'immobilier résidentiel en janvier (Immoscout24)

Zurich (awp) - Les prix de l'immobilier résidentiel en Suisse ont enregistré une progression en janvier, autant pour les maisons que les appartements, a indiqué vendredi le portail internet Immoscout24. Les loyers se sont également renchéris pendant le mois sous revue.Les prix des maisons ont progressé de 3% sur un mois et ceux des appartements en copropriété de 1,9%, ont relevé Immoscout24 et l'entreprise de conseil immobilier Cifi dans leur Swiss Real Estate Offer Index. Les tarifs au mètre carré s'élèvent respectivement à 6179,95 CHF et 7039,41 CHF.En comparaison annuelle, les prix des maisons ont crû de 2,3%, tandis que ceux des appartements ont baissé de 1,8%.Après plusieurs mois de repli, le directeur d'Immoscout24, Martin Waeber, s'attend à ce que le marché immobilier suisse reparte à la hausse "plus tôt que prévu". Ce dernier n'ose cependant pas encore parler d'un retournement de tendance.Au niveau des locations, les loyers ont crû de 0,8% sur un mois et de 0,6% sur un an en moyenne suisse. Les disparités régionales sont cependant marquées.Les loyers dans la région genevoise (+0,3%), sur le Plateau suisse (+0,2%) et en Suisse du Nord-Ouest (+0,0%) n'ont quasiment pas bougé, tandis que le bassin zurichois (+0,4%) et la Suisse centrale (+0,5%) ont fait état d'une légère accélération. La Suisse orientale (+0,8%) et le Tessin (+4,0%) ont affiché les progressions les plus importantes.Selon M. Waeber, "le marché reste favorable aux locataires". "Tant que rien ne change fondamentalement dans ces conditions, les capitaux devraient continuer à affluer sur le marché de l'immobilier et favoriser la construction d'unités d'habitation", a pour sa part indiqué le patron de Cifi, Donato Scognamiglio.al/ol(AWP / 02.02.2018 09h13)