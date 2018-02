Hausse des ventes de l'industrie du chocolat grâce aux exportations

Berne (awp/ats) - L'industrie chocolatière suisse a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 3,1% à 1,85 milliard de francs, grâce aux ventes à l'étranger. En Suisse, la consommation par habitant a reculé.Le total du volume de chocolat suisse écoulé en Suisse et à l'étranger a progressé de 2,7%, totalisant 190'731 tonnes. Les ventes indigènes de chocolat ont reculé dans l'ensemble de 1,3%, a indiqué jeudi la Fédération des fabricants suisses de chocolat (Chocosuisse).Si le commerce de produits semi-finis a connu une évolution positive (+2,8%), les ventes de produits finis ont subi un recul (-2,3%). Le chiffre d'affaires a baissé de 0,4% à 921 millions de francs. La consommation annuelle par habitant en Suisse s'est allégée de 500 grammes à 10,5 kilogrammes.Le tassement des ventes indigènes a pu être compensé par la croissance des exportations. Le volume vendu à l'étranger a augmenté de 4,8%, totalisant 127'923 tonnes. Le chiffre d'affaires exporté a progressé de 6,9% à 936 millions de francs.RECUL AUX ETATS-UNISL'Allemagne a repris du vif. Après une diminution des ventes durant trois ans consécutifs, le marché allemand a enregistré une augmentation de 16% en 2017. A l'exception des Etats-Unis (-7%), les autres pays du top 5 ont également progressé: le Royaume-Uni de 2%, la France de 8% et le Canada de 6%.Parmi le top 20, l'Australie et la Russie ont affiché les taux de croissance les plus élevés. La part des exportations à la production totale est passée de 65,7% à 67,1% en 2017.Chocosuisse comptait 18 entreprises en 2017 parmi ses membres. Le nombre d'employés se monte à 4608. La fédération a précisé qu'une fabrique de chocolat a délocalisé toute sa production à l'étranger et qu'elle ne recense en 2018 plus que 17 membres.ats/rp(AWP / 22.02.2018 11h16)