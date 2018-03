Havas se lance dans la technologie de la "blockchain"

Le groupe publicitaire Havas, filiale de Vivendi, s'engouffre sur le créneau des technologies "blockchain" (chaînes de bloc) en proposant une nouvelle offre d'accompagnement aux entrepreneurs qui veulent effectuer des levées de fonds en cryptomonnaie.L'agence Havas Paris s'est associée pour ce projet lancé jeudi avec Blockchain Partner, société de conseil sur les technologies de chaînes de bloc, pour une aide juridique, technique et de communication.Ils s'appuieront à l'international sur le réseau d'AMO, leader mondial de la communication financière, dont Havas fait partie."On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. On est les premiers à se lancer dans la communication cryptofinancière", explique à l'AFP Fabien Aufrechter, responsable de l'offre Havas Blockchain."Notre arrivée devrait permettre de consolider l'écosystème", souligne-t-il.Havas devrait ainsi apporter son soutien à la société française Talao qui lance en avril une levée de fonds en cryptomonnaie, estimée à 60 millions de dollars, avec l'ambition de devenir "l'un des leaders mondiaux du travail à la demande dans les secteurs industriels et technologiques".Les ICO (initial coin offering) sont des levées de fonds en cryptomonnaies. Ces innovations reposent sur la technologie de la "blockchain" ou chaîne de blocs souvent décrite comme l'équivalent numérique d'un livre de comptes qui serait inviolable et infalsifiable.Havas Blockchain effectuera à cette occasion une prise de "tokens" (des jetons échangeables en monnaie virtuelle ou contre des services) dans Talao.Stéphane Fouks, vice-président de Havas Group, apportera son conseil à l'opération. "Notre partenariat avec Blockchain Partner permettra de proposer un accompagnement complet aux entreprises qui souhaitent développer des solutions reposant sur des technologies blockchain. Nous souhaitons faire du groupe Havas un acteur clé de cette nouvelle économie", a-t-il noté dans un communiqué.Havas proposera ainsi une communication financière destinée aux investisseurs traditionnels mais aussi à la communauté des cryptomonnaies, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux ou les chaînes de la messagerie Telegram.Havas et Blockchain Partner seront néanmoins sélectifs sur les projets qu'ils choisiront d'accompagner alors que ce nouveau secteur ne fait pas encore l'objet d'une régulation.L'an dernier, l'équivalent de 5,6 milliards de dollars ont été levés dans le cadre d'ICO dans le monde, selon un rapport publié par le site spécialisé Token Data, mais moins de la moitié d'entre eux se sont soldés par un succès."Nous voulons accompagner uniquement un petit nombre de projets solides et qui respectent une éthique", a souligné Clément Jeanneau, co-fondateur de Blockchain Partner.(©AFP / 29 mars 2018 08h07)