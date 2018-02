Helsana a plus que doublé ses gains en 2017, malgré un ratio combiné dégradé

Zurich (awp) - Helsana a multiplié son bénéfice net par plus de deux l'an dernier, dégageant 218 mio CHF contre 98 mio un an plus tôt. Cet envol de la rentabilité est essentiellement attribuable au résultat des placements qui ont franchi les 300 mio, a expliqué l'assureur dans son compte-rendu d'activités jeudi. Le ratio combiné s'est péjoré de 1,1 point de pourcentage à 100,2%.Les activités dans l'assurance obligatoire ont retrouvé la voie de la rentabilité avec un ratio combiné de 99,6%, contre 100,4% en 2016. Les assurances complémentaires ont en revanche vu leur ratio combiné se dégrader de 3,2 points de pourcentage à 99,0%.Le volume total de primes encaissées a marginalement enflé d'un vingtaine de millions de francs à 6,39 mrd CHF - moyennant un afflux net de quelque 30'000 clients - alors que les prestations versées par la caisse-maladie ont augmenté de plus de 200 mio à 6,32 mrd CHF. Le groupe zurichois tient toutefois à souligne que l'inflation des prestations a ralenti par rapport à l'exercice précédent.Fin décembre, le niveau des fonds propres s'élevait à 2,27 mrd CHF, contre 2,06 mrd douze mois plus tôt.jh/al(AWP / 08.02.2018 11h30)