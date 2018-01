Helvetia: Doris Russi Schurter proposée comme titulaire pour la présidence

Zurich (awp) - Le conseil d'administration d'Helvetia a annoncé lundi qu'il soumettra à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire du 20 avril la candidature de Doris Russi Schurter à sa présidence. L'actuel directeur général (CEO) du groupe Raiffeisen, Patrik Gisel, renonce pour sa part à se représenter pour un nouveau mandat d'administrateur, en raison de la vente de son paquet d'actions Helvetia en septembre dernier, précise l'assureur mardi dans un communiqué.Membre du Conseil d'administration d'Helvetia Holding depuis 2008, Doris Russi Schurter en avait repris la présidence par intérim suite à la démission en décembre de dernier de Pierin Vincenz. Ce dernier avait quitté ses fonctions avec effet immédiat en raison d'une procédure de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma) le visant dans une affaire de délit d'initié.Avocate de formation, Mme Russi Schurter est actuellement présidente du conseil d'administration de Patria, de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB) et du groupe LZ Medien. Elle siège également à celui de Swiss International Air Lines.L'organe de surveillance d'Helvetia devrait également accueillir en son sein Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann. M. Fellmann est directeur financier (CFO) du groupe de construction Implenia, M. Schmuckli président du conseil d'administration de Bossard Holding et de Credit Suisse Funds, et Mme Wallimann administratrice du fournisseur de l'industrie dentaire Straumann de l'exploitant de réseau Swissgrid.Dans son communiqué, l'assureur saint-gallois insiste sur le fait que le départ de Patrik Gisel "n'a pas d'incidence sur les relations d'affaires fructueuses et de longue date entre Helvetia et la Raiffeisen" et que la distribution de ses produits et services dans les succursales de la coopérative bancaire sera maintenue.buc/jh(AWP / 30.01.2018 07h33)