Helvetia Venture Fund co-investit dans le portail allemand Homebell

Zurich (awp) - Helvetia Venture Fund, filiale de l'assureur investissant dans les start-up technologiques, a participé à un investissement dans le portail allemand Homebell, spécialisé dans les travaux de rénovation. Aux côtés notamment de SevenVentures et Axa Allemagne, plusieurs investisseurs ont placé 11 mio EUR dans la société berlinoise.Homebell, créée en 2015, "s'est établie comme le leader du marché numérique pour les travaux de rénovation", a affirmé Helvetia dans un communiqué.Les fonds récoltés permettront à la start-up de renforcer sa présence sur le marché des travaux de rénovation en Allemagne et aux Pays-Bas.Helvetia Venture Fund investit dans des start-up du secteur des "insurtech" et dans de jeunes entreprises "dont les modèles commerciaux ont une fonction de passerelle ou de soutien pour les activités d'assurance d'Helvetia", a précisé ce dernier. Le fonds, qui dispose d'un volume de 55 mio CHF, se concentre sur la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne.al/lk(AWP / 12.01.2018 07h46)