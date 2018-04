Helvetia améliore sa situation sur le plan de la solvabilité

Zurich (awp) - L'assureur Helvetia a amélioré sa situation financière en 2017 avec un taux de solvabilité de 212% au 1er janvier 2018, contre 165% un an plus tôt. Ce taux est mesuré selon les normes du Test suisse de solvabilité (SST) de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), qui fixe un minimum de 100%, précise le groupe lundi.Concrètement, le capital couvrant le risque a progressé à 7,9 milliards, contre 6,3 milliards de francs un an plus tôt. Le capital cible est resté stable à près de 4,2 milliards.rw/cf/ol/fr(AWP / 30.04.2018 08h44)