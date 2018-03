Helvetia gagne plus en 2017 et relève son dividende

Zurich (awp) - L'assureur Helvetia a connu une année 2017 de croissance, malgré une légère contraction des primes vie. Volumes d'affaires et bénéfices se sont inscrits en hausse, ce qui profitera aux actionnaires. La fin de l'exercice a été marquée par le départ précipité du président Pierin Vincenz.Le bénéfice net s'est étoffé de 7,0% sur un an à 402,9 mio CHF, indique lundi l'assureur saint-gallois. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende relevé de 2 CHF, à 23 CHF par action. L'assemblée du 20 avril aura le dernier mot.Le résultat des activités opérationnelles avant impôts a grappillé 2,2% à 502,4 mio CHF.Le volume d'affaires s'est inscrit à 8,64 mrd CHF, ce qui représente une hausse de 1,5%. Principale source de revenus, les primes brutes vie ont reculé de 3,1%, tandis que les primes non-vie ont progressé de 4,0%.Le ratio combiné net, rapport entre les primes encaissées et les dédommagements versés, a été péjoré de 0,2 point à 91,8%.Helvetia a clairement étoffé ses fonds propres à 5,23 mrd CHF (+8,7%).Les chiffres publiés par l'assureur s'inscrivent dans le bas de la fourchette des prévisions du consensus AWP.Helvetia ne fournit aucune prévision chiffrée. La direction affirme vouloir poursuivre le plan stratégique 20.20.Lors de l'assemblée, les actionnaires devront élire Doris Russi Schurter à la présidence, en remplacement de Pierin Vincenz, qui a dû démissionner après le lancement d'une enquête du gendarme financier (Finma) à son encontre, en lien à ses activités en tant que directeur général de Raiffeisen.L'actuel patron de la banque, Patrik Gisel, renonce pour sa part à briguer un nouveau mandat au conseil d'administration d'Helvetia. Celui-ci est souvent décrit comme le "protégé" de M. Vincenz.Dans son communiqué, l'assureur remercie son ancien président, qui a "contribué à forger Helvetia, a lancé d'importantes transformations et préparé l'avenir".Thomas Schmuckli et Regula Wallimann seront candidats à l'organe de surveillance.fr/rp(AWP / 05.03.2018 07h25)