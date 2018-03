Heurts à Madrid après la mort d'un vendeur à la sauvette sénégalais

Madrid - Une manifestation de protestation a dégénéré en heurts avec la police, jeudi soir, dans un quartier du centre de Madrid, après le décès d'un vendeur à la sauvette sénégalais, des protestataires accusant des policiers municipaux de l'avoir pourchassé.Les protestations faisaient suite au décès d'un Sénégalais d'environ 35 ans, Mam M'Baye Diaye, vendeur à la sauvette sur la Plaza de la Puerta del Sol, la plus célèbre de Madrid, selon les témoignages de plusieurs Sénégalais.Vendredi à 1H00 du matin (0H00 GMT), un hélicoptère survolait encore le quartier populaire et métissé de Lavapiès, dans le centre, où s'est produit le décès, et des voitures de police patrouillaient à toute allure dans les rues voisines.Vers 21H00, quelques centaines de manifestants en colère étaient rassemblés aux deux extrémités de la petite rue "del Oso" où le mort avait été découvert, invectivant les forces de l'ordre déployées aux cris de "police assassine", a constaté une journaliste de l'AFP.Vers 21H30 (20H30 GMT), des heurts inhabituels dans la capitale espagnole ont éclaté: des protestataires ont jeté des pierres, pavés, bouteilles sur un camion de pompiers et les forces de l'ordre, qui ont répliqué notamment en tirant des balles en caoutchouc. Dans des rues adjacentes et au-delà, ont été incendiés des éléments de mobilier urbain, poubelles, conteneurs à ordures, vélos et au moins une moto.Les services d'urgence ont indiqué que l'homme avait été trouvé inconscient dans une rue de Lavapies par une patrouille de police. Quand les secours sont arrivés "il y avait une patrouille de police municipale qui passait par là et qui l'a vu en premier, ils étaient en train de faire des gestes de réanimation", a indiqué à l'AFP un porte-parole des services d'urgence."Il était seul et est tombé évanoui", a assuré ce porte-parole.Mais plusieurs Sénégalais rencontrés par l'AFP ont affirmé que son dècès faisait suite à une course poursuite: "La police municipale l'a poursuivi de Sol jusqu'à Lavapies, avec une moto, tandis que lui courait avec son ballot de marchandises qui pesait très lourd", a assuré un autre vendeur à la sauvette, Modou, 25 ans.D'autres Sénégalais faisaient le même récit mais aucun n'avait assisté au décès."Cela faisait 12 ans qu'il était en Espagne, il était arrivé à bord d'une embarcation de fortune, il n'avait pas de travail et c'est pour ça qu'il était vendeur à la sauvette, il aidait sa famille au Sénégal", a assuré Modou.Selon un autre proche, Khadim Tchiaw, Sénégalais de 42 ans, Mam M'Baye Diaye avait couru avec sa marchandise parce qu'il ne pouvait se permettre le luxe de "perdre même un euro".La maire de Madrid, l'ancienne juge de gauche Manuela Carmena, a publié dans la nuit un message sur son compte Twitter: "Je suis terriblement désolée de la mort d'un habitant de Lavapies. A la mairie, nous enquêterons à fond sur ce qui s'est passé et agirons en conséquence", a-t-elle promis, exprimant "toute sa solidarité" aux proches de l'homme décédé.La police municipale n'a pu être jointe par l'AFP jeudi soir.(©AFP / 16 mars 2018 01h08)