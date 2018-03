Hiag acquiert un bien immobilier dans le secteur logistique

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a acquis le site de l'entreprise Sulser Logistik à Brunegg dans le canton d'Argovie, via une transaction de cession-bail. Le terrain racheté couvre 28'000 m2 et comprend un centre logistique ainsi qu'un entrepôt. Hiag a signé un contrat de location avec l'ancien propriétaire sur une longue période mais les détails de l'opération n'ont pas été divulgués.Des travaux de développement sur 5500 m2 du centre logistique et de l'entrepôt seront débutés en 2018. Le portefeuille de Hiag comprend ainsi deux biens immobiliers au niveau du site logistique de Brunegg, selon le communiqué.lk/(AWP / 13.03.2018 19h40)