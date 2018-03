Hiag améliore sa rentabilité en 2017 et relève le dividende

(ajoute détails, commentaires CEO, CFO, Vontobel et cours de Bourse)Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a bouclé l'année 2017 sur des résultats en hausse à tous les niveaux et supérieurs aux projections les plus optimistes. Dans un communiqué, le groupe bâlois met la performance au crédit notamment du bond de plus de moitié des revalorisations ainsi que de la vente d'un immeuble. Les actionnaires verront leur rémunération s'étoffer au titre de l'exercice écoulé. Pour l'année en cours, la direction s'attend à une croissance ralentie.Le revenu des immeubles s'est étoffé de 6,5% à 55,8 mio CHF. Ajusté des effets non récurrents et de l'acquisition d'une zone commerciale à Meyrin, finalisée en août pour un montant non dévoilé, la croissance est ramenée à 4,7%, précise l'entreprise lundi. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de près d'un tiers (+30,5%) à 73,1 mio.Parmi ses autres activités en Suisse romande, Hiag a relevé avoir engrangé de nouveaux contrats avec Migros à Neuchâtel ainsi qu'avec la chaîne de restaurants italiens Luigia, présente dans plusieurs villes romandes. Le taux de vacance a pu être ramené à 14,3%, contre 15,3% un an plus tôt.Grâce à de nouveaux loyers de longue durée et des résultats de développement, l'effet des revalorisations a grimpé à 33,3 mio CHF, contre 20,0 mio un an plus tôt, débouchant sur un résultat net en hausse de 23,9% à 57,5 mio.Fort de ce résultat, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende en hausse de 3,80 CHF par action, contre 3,60 CHF un an plus tôt.La copie rendue par Hiag surpasse les prévisions les plus optimistes des analystes consultés par AWP, et ce à tous les niveaux. Le relèvement du dividende était attendu, mais seulement à 3,70 CHF par action.Au bouclement de l'exercice, le portefeuille immobilier du groupe comptait 111 biens pour une valeur totale de 1,28 mrd CHF, contre 1,24 mrd l'année précédente. Le rendement net est resté stable, à 4,3%.CROISSANCE RALENTIE EN 2018La direction s'attend à une évolution positive de la conjoncture ces prochains mois et anticipe une "bonne année" ainsi qu'une nouvelle croissance du revenu des immeubles. En conférence de bilan, le directeur général (CEO) Martin Durchschlag a affirmé anticiper une croissance légèrement supérieure à 1% pour l'exercice en cours.Il a expliqué cette projection "conservatrice" par les étapes de construction des projets en développement. Ceux-ci devraient à nouveau avoir une incidence positive sur les revenus en 2019 et en 2020, a ajouté le directeur financier (CFO) Laurent Spindler.La politique de dividende reste quant à elle inchangée, a poursuivi le CEO. Elle prévoit le versement aux actionnaires de 4% de la valeur nette d'inventaire (VNI).Dans son commentaire, Vontobel salue des résultats "solides", ainsi que les perspectives optimistes brossées par la direction, en particulier la confirmation de la contribution positive de la filiale Hiag Data, qualifiée de "grandiose option pour le futur".Selon la banque privée zurichoise, ces bonnes nouvelles sont déjà prises en compte dans le cours, raison pour laquelle la recommandation "hold" est confirmée, assortie d'un objectif de cours à 120 CHF.A la Bourse, l'action Hiag prenait 1,2% à 125 CHF, à contre-courant de la moyenne du marché (SPI), qui égarait 0,48%.buc/al/fr(AWP / 19.03.2018 12h26)