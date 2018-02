Hiag signe un important contrat de bail pour des surfaces à Dietikon

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a signé un contrat de bail avec une entreprise internationalement connu pour des surfaces commerciales à Dietikon, dans le canton de Zurich. Sur une surface totale de près de 20'000 m2, le nouveau locataire aura des surfaces de vente et d'entreposage à disposition, a précisé Hiag vendredi soir. Les détails du contrat ne sont pas révélés. Le nouveau locataire est le plus gros du portefeuille de la société.Le projet global comprend de nouvelles surfaces de l'ordre de 9000 m2 et la modernisation de surfaces actuelles d'environ 11'000 m2. Le contrat signé a une durée de 15 ans. L'été dernier, Media Markt avait renouvelé pour dix ans un contrat de bail au même endroit.uh/rp(AWP / 16.02.2018 20h01)