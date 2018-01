Highlight Communications et Studhalter détiennent 30,384% de Constantin Medien

Zurich (awp) - Dans le cadre de l'offre de rachat lancée peu avant noël par Highlight Communications et Studhalter Investment AG aux actionnaires de l'allemande Constantin Medien, 0,389% du capital de base et des droits de vote avaient été servis jusqu'au 29 décembre 2017. Avec les 29,99% déjà en mains de Highlight Communications, la participation se monte désormais à 30,384%, a indiqué la société de Pratteln mardi soir dans un communiqué.L'offre de rachat a débuté le 18 décembre dernier et le délai court jusqu'au 27 janvier. Un délai supplémentaire est prévu jusqu'au 5 février. L'offre porte sur un prix de 2,30 EUR par action Constantin Medien.cf/rp(AWP / 02.01.2018 18h43)