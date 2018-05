Highlight Communications glisse dans le rouge au 1er trimestre

Zurich (awp) - Promoteur de films et de droits sportifs, Highlight Communications a augmenté son chiffre d'affaires au 1er trimestre, mais a dégagé une perte nette. L'entreprise de Pratteln a indiqué avoir augmenté son chiffre d'affaires de 6,9% à 85,5 millions de francs lors de la période sous revue et avoir dégagé une perte nette de 0,3 million en raison de frais de financement plus élevés. Au 1er trimestre 2017, la société avait réalisé un bénéfice de 0,8 million.L'achat d'une participation supplémentaire de près de 30% dans Constantin Medien explique la perte, ainsi que la reprise des emprunts de cette société, qui affichait un endettement net de 89,4 millions de francs. Fin décembre, les liquidités nettes de Highlight Communications étaient encore de 109,54 millions. Par la suite, les frais de financement ont augmenté de 3 millions à 5,1 millions.Le résultat opérationnel Ebit a augmenté de 37,5% à 3,3 millions de francs. C'est dû à la commercialisation des droits de l'UEFA Champions League et de l'Europa League. L'augmentation du chiffre d'affaires et les mesures d'économies ont permis de réaliser un bénéfice opérationnel en hausse de 20% à 8,4 millions de francs dans ce secteur.La division Filma a enregistré une perte de 2,6 millions, réduite de 3,7% sur un an.Highlight Communications confirme ses objectifs pour 2028. Elle attend un chiffre d'affaires de 520 à 540 millions de francs et un bénéfice de 18 à 20 millions.jb/rp(AWP / 24.05.2018 21h13)