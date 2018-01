Highlight Communications prend le contrôle de Constantin Medien

Zurich (awp) - Constantin Medien AG passe sous contrôle suisse. La société munichoise a annoncé mercredi que l'offre de rachat commune de la bâloise Highlight Communications et de la société d'investissement Studhalter a abouti. Un bon 38% des actions Constantin ont été servies et les autorités concernées ont donné leur feu vert à cette acquisition. Avec 30%, Highlight était déjà le plus gros actionnaire de la firme allemande.Constantin Medien comprend, depuis juin 2017, la chaîne TV Sport 1, la plateforme internet Sport1 et la société de production Plazamedia. Constantin Film et l'équipe de commerce de droits sportifs sont depuis longtemps contrôlés par Highlight Communications.rp/al(AWP / 24.01.2018 16h49)