Highlight Communications va finaliser le rachat de Constantin le 13 février

Zurich (awp) - La finalisation de l'acquisition de Constantin Medien par le groupe de médias bâlois Highlight Communications et la société d'investissement lucernoise Studhalter doit s'effectuer le 13 février, ont annoncé jeudi les deux repreneurs.Au terme de la période d'offre finissant le 5 février, Highlight Communications et Studhalter détiennent au total 78,4% du capital-actions et des droits de vote de Constantin Medien, selon un communiqué.L'actionnariat de Highlight Communications est composé de Highlight Event and Entertainment (HLEE), contrôlée par le président du FC Bâle Bernhard Burgener qui détient 25%, Stella Finanz (20,19%), Constantin Medien (32,7%) et d'un flottant de 22,04%.L'offre de rachat avait débuté le 18 décembre 2017 et courait jusqu'au 5 février. L'offre portait sur un prix de 2,30 EUR par action Constantin Medien.dm/rw/al/lk(AWP / 08.02.2018 12h10)