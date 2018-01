Highlight E&E: décès par homicide de l'administrateur Martin Wagner

Zurich (awp) - La société évènementielle Highlight Event and Entertainment annonce le décès par homicide de son administrateur Martin Wagner. Ce dernier était actif dans l'entreprise depuis 1990 et laisse un grand vide, a indiqué dimanche soir l'entreprise.Avocat âgé de 57 ans originaire de Bâle, M. Wagner a été victime d'un homicide à son domicile de Rünenberg, dans le canton de Bâle-Campagne. L'auteur présumé, un ressortissant suisse de 39 ans, s'est donné la mort. Les raisons du drame sont pour l'heure inconnues."Le conseil d'administration, la direction et tous les employés du groupe Highlight sont profondément touchés et expriment leurs plus sincères condoléances aux proches", a déclaré le président Bernhard Burgener, cité dans le communiqué.rw/cf/fr/al(AWP / 29.01.2018 07h28)