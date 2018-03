Hilti a amélioré sa rentabilité l'année dernière

Zurich (awp) - Hilti a vu ses ventes augmenter au cours de l'exercice écoulé et a amélioré sa rentabilité. Le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation est optimiste pour l'année en cours, a-t-il souligné vendredi.Le chiffre d'affaires a progressé de 10,8% à 5,1 mrd CHF. En monnaies locales, la croissance a atteint 9,6%. Toutes les régions d'activités du groupe ont contribué à cette évolution.La rentabilité a été nettement améliorée, avec un bénéfice opérationnel en progression de 15% à 692 mio CHF. Le bénéfice net a crû de 10% à 530 mio CHF.Les flux de trésorerie, avant acquisitions et ventes de filiales, se sont élevés à 325 mio CHF.Le groupe a poursuivi ses investissements pour renforcer ses équipes de vente, développer de nouveaux produits ainsi que des solutions logicielles et numériques. Le nombre d'employés a progressé de 9% à 26'881. Les dépenses en recherche et développement ont bondi de 11% à 311 mio CHF.Pour 2018, le groupe Hilti prévoit une situation toujours positive. En l'absence de perturbations géopolitiques, des taux de croissance similaires à l'exercice écoulé sont attendus.Les résultats détaillés seront publiés ce jour sur le coup de 10h00.ol/jh(AWP / 16.03.2018 08h01)