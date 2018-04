Hilti nomme Michael Hilti président d'honneur

Zurich (awp) - Hilti a annoncé vendredi avoir élu Michael Hilti comme président d'honneur lors de son assemblée générale. M. Hilti a dirigé l'organe de surveillance de 1994 à 2006 et a occupé le poste d'administrateur jusqu'ici. Une limite de mandat ne lui permet cependant pas de se représenter, explique le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation."Son élection en tant que président d'honneur n'est pas seulement un signe de reconnaissance (...) mais souligne le lien étroit entre la famille propriétaire et l'entreprise", relève Heinrich Fischer, le président de l'entreprise cotée à SIX.lk/fr(AWP / 13.04.2018 09h10)