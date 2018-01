Hilti passe la barre des 5 mrd de ventes en 2017

Zurich (awp) - Le groupe Hilti a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 5,1 mrd CHF, en hausse de 10,8%. Exprimée en monnaies locales (ML), la croissance est ramenée à 9,6%, précise le spécialiste de l'outillage professionnel lundi dans un communiqué. La progression a été observée dans l'ensemble des régions. La direction de l'entreprise liechtensteinoise se dit confiante pour l'exercice en cours.En Europe, les ventes se sont étoffées de 11,1% à 2,47 mrd CHF. Dans la région Amérique du Nord, elles ont bondi de 8,7% à 1,22 mrd et en Amérique latine de 9,4% à 128 mio.La région Asie-Pacifique a vu ses recettes progresser de 5,7% à 700 mio CHF, alors que celles réalisées en Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique se sont envolées de 20,7% à 618 mio, toujours portées par le marché russe."Nous avons de nouveau lancé sur le marché plus de 60 nouveaux produits, étayé notre portefeuille de manière significative et renforcé notre équipe de distribution", s'est félicité le directeur général (CEO) du groupe basé à Schaan. Il entend poursuivre cette dynamique et se montre confiant pour 2018.Hilti publiera ses chiffres annuels dans le détail le 16 mars prochain.buc/ol(AWP / 22.01.2018 09h03)