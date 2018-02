Hilti rachète l'autrichien bst Brandschutztechnik Döpfl

Schaan (awp/ats) - Le groupe Hilti s'étend en Autriche et en Allemagne. Le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation a repris au 31 janvier le spécialiste autrichien des techniques de protection contre les incendies bst Brandschutztechnik Döpfl ainsi que sa filiale de distribution active en Allemagne.L'opération, dont le prix n'a pas été dévoilé, permet à Hilti d'élargir son offre de solutions de protection incendie dans les secteurs énergétique et industriel, indique jeudi la société de Schaan dans un communiqué. Hilti compte en particulier poursuivre le développement de sa palette de produits dans le secteur des conduits de câbles.Bst Brandschutztechnik fournissait des systèmes isolants pour passe-câbles à Hilti depuis 2011 déjà. Basée non loin de Vienne, la société emploie une quinzaine de collaborateurs dans ses activités de développement, de production et de distribution.ats/jh(AWP / 08.02.2018 11h13)