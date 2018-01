Paris - Le trotteur suédois Readly Express drivé par Bjorn Goop a remporté dimanche le 97e Grand Prix d'Amérique à Vincennes, près de Paris, privant le trotteur Français Bold Eagle drivé par Franck Nivard d'un troisième sacre de suite dans ce Championnat du monde du trot attelé.Bold Eagle, l'icône du trot, n'a pas démérité en terminant deuxième manquant d'un rien la victoire.Le cheval suédois Propulsion piloté par Orjan Kihlström a pris la troisième place devant près de 40.000 spectateurs."C'était mon rêve. J'avais Bold Eagle dans mon dos, j'ai eu très peur. La chance c'est que Readly Express ne renonce jamais. Il veut toujours y aller. Il a une tête et un coeur exceptionnels", a dit ému aux larmes Björn Goop qui gagne son premier Prix d'Amérique.Readly Express, âgé de six ans, a pris un très bon départ. Il s'est vite retrouvé avec Bold Eagle dans son sillage. Ils ont bénéficié d'un bon lièvre Charly du Noyer puis de Propulsion et Bird Parker avant de se livrer une longue bataille tout au long de la ligne droite.Grâce à cette victoire, Björn Goop, multiple casque d'Or dans son pays, ramène le trophée en Suède, quatre ans après Maharajah.Bold Eagle termine deuxième pour la 5e fois cet hiver. Franck Nivard, son driver lui a masqué l'effort attendant la ligne droite finale pour prendre la tête, en vain.."Bold était bien, j'ai eu un super parcours mais il a coincé un peu dans les 100 derniers mètres", a expliqué Franck Nivard sur le podium, "satisfait" de la course de son champion.Cette course légendaire a rassemblé dix-huit chevaux, l'élite mondiale du trot, sur la distance classique de 2.700 mètres, très sélective.(©AFP / 28 janvier 2018 16h01)