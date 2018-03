Hirslanden perd son directeur financier et remanie sa direction

Zurich (awp) - L'exploitant de cliniques privées Hirslanden remanie sa direction dans la foulée du départ de son responsable financier (CFO) Andreas Kappeler, séduit par les sirènes du conseil aux entreprises. Le département des ressources humaines, jusqu'ici subordonné à M. Kappeler, sera autonomisé et pleinement représenté au sein du comité exécutif par un directeur idoine (chief human resources officer ou CHRO), indique le groupe zurichois dans son communiqué jeudi.Les processus de recrutement d'un CFO et d'un CHRO ont d'ores et déjà été lancés.jh/fr(AWP / 29.03.2018 11h25)