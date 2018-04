Hitachi dépasse ses objectifs annuels, veut encore croître en 2018/2019

Tokyo - Le conglomérat industriel japonais Hitachi a fait mieux que prévu sur son exercice clos fin mars, avec un bénéfice net qui a bondi de 57% grâce à ses équipements d'infrastructures et ses engins de construction, et il vise une nouvelle année de croissance.Durant l'exercice écoulé, le groupe a dégagé un bénéfice net de 362,9 milliards de yens (2,74 milliards d'euros au cours actuel), pour un chiffre d'affaires en progression de 2% à 9.368,6 milliards de yens.Le bénéfice opérationnel ajusté, qui exclut certaines dépenses (administratives, etc.), s'inscrit également en hausse de 22% à 714,6 milliards de yens.Ces résultats sont supérieurs aux objectifs fixés par le groupe et sont aussi meilleurs que ce qu'attendaient les analystes du consensus compilé par l'agence Bloomberg News.Si les revenus ont été "affectés" par des évolutions dans la manière de comptabiliser certaines filiales, comme la sortie de ses comptes de Hitachi Koki (outillage électrique) lors de l'exercice précédent, ils ont été tirés par "de meilleures ventes en Chine" d'engins de construction, la "forte" demande au Royaume-Uni dans les infrastructures ferroviaires, ou encore une activité "soutenue" au Japon pour le secteur des systèmes de télécommunications, a détaillé Hitachi dans un communiqué.Ces bonnes ventes, ainsi que des "réformes structurelles" ont contribué à gonfler les profits, a encore expliqué le groupe.Hitachi a abandonné une grande partie de ses activités d'électronique grand public ces dernières années, pour se concentrer davantage sur ses marchés industriels. Il a aussi sorti plusieurs filiales de son périmètre d'activité pour doper sa rentabilité.Pour l'exercice en cours, qui s'achèvera en mars 2019, le groupe anticipe une stabilité de son chiffre d'affaires à 9.400 milliards de yens (soit 72 milliards d'euros selon le taux de change choisi par le groupe), mais une progression de 10,2% de son bénéfice net à 400 milliards de yens et de 4,9% de son bénéfice opérationnel ajusté à 750 milliards de yens.Il met en avant un environnement économique qui restera "incertain" malgré la croissance économie mondiale, avec les négociations en cours entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les conditions du Brexit, ainsi que les tensions commerciales apparues à l'échelle mondiale.Hitachi insiste sur son intention de "continuer ses réformes structurelles" et de poursuivre "la révision de son portefeuille d'activité, dans le but de parvenir à une croissance plus soutenable".(©AFP / 27 avril 2018 09h58)