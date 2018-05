Hochdorf: feu vert des actionnaires aux propositions du conseil d'administration

Zurich (awp) - Les actionnaires de Hochdorf ont accepté toutes les requêtes soumises par le conseil d'administration lors de la dernière assemblée générale. Une augmentation du dividende de 3,80 à 4 francs a notamment été approuvée. Les perspectives 2018 ont été confirmées par le directeur général Thomas Eisenring.La progression du dividende est jugée "faible compte tenu des importants investissements." Le montant total du versement - prévu le 11 mai - est prélevé sur les réserves issues des apports de capitaux, indique lundi le groupe alimentaire lucernois dans un communiqué.Le rapport annuel 2017 ainsi que les comptes consolidés et annuels ont été approuvés. Les membres du conseil d'administration et de la direction ont en outre obtenu décharge. Leur rémunération, ainsi que le rapport ad hoc ont été acceptés. Tous les membres de l'organe de surveillance ont été réélus.Le directeur général Thomas Eisenring a parlé de transition pour l'exercice 2018: "Les projets en cours visant à atteindre les objectifs stratégiques sont un challenge et nécessitent du temps", a-t-il dit, cité dans le communiqué. Il a notamment évoqué la commercialisation des capacités supplémentaires dans le domaine Baby Care et le lancement de produits à forte valeur ajoutée développés par le domaine Dairy Ingredients.M. Eisenring a confirmé les prévisions faites en avril pour l'exercice en cours, à savoir un chiffre d'affaires net de 600 à 630 millions de francs et un résultat opérationnel (Ebit) en pourcents de la vente des produits manufacturés se situant entre 7 et 7,5%.tn/al(AWP / 07.05.2018 08h00)