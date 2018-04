Hochdorf: la prise de contrôle de Pharmalys pourrait coûter un quart de milliard

Zurich (awp) - Le producteur de nutriments Hochdorf indique jeudi dans son rapport d'activités 2017 que l'acquisition d'une participation de 51% dans son distributeur Pharmalys Laboratories, décidée en 2016, pourrait lui coûter jusqu'à 248,2 mio CHF. Le montant de l'opération était initialement devisé entre 135 et 170 mio.Le prix de vente est calculé sur la base de l'excédent moyen d'exploitation (Ebit) réalisé en 2016 et 2017, multiplié par un facteur 14 et à laquelle s'ajoute une compensation unique de 28-36 mio CHF pour la hausse du titre Hochdorf depuis la signature du protocole d'entente jusqu'à celle du contrat d'achat.Hochdorf avait émis au printemps 2017 un emprunt convertible de 218,5 mio CHF pour financer cette transaction.En termes de performance, la société lucernoise est parvenue de justesse a franchir la barre des 600 mio CHF de chiffre d'affaires, moyennant une croissance de 10,9%. L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est envolé de près de 90% pour atteindre 42,6 mio et le bénéfice net a été multiplié par plus de deux à 40,8 mio.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération agrémentée de 20 centimes par titre à 4,00 CHF.Si les revenus douchent les attentes des deux analystes consultés par AWP, qui évoquaient quelque 630 mio CHF, la rentabilité opérationnelle s'inscrit dans le cadre des projections.Le bénéfice net n'était pas anticipé au delà de 28 mio CHF. Le groupe reconnaît toutefois des erreurs comptables dans son rapport à mi-parcours l'an dernier, sur lesquels l'opérateur de la Bourse suisse a ouvert une enquête. Un ajustement doit être publié d'ici fin juin.La direction évoque une "année de transition" au moment de présenter les jalons qu'elle s'est fixé pour l'exercice en cours. Les recettes doivent s'inscrire dans une fourchette de 600 à 630 mio CHF et la marge Ebit dans un couloir de 7,0 à 7,5%, contre 7,1% l'an dernier.jh/al(AWP / 05.04.2018 07h50)