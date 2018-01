Hochdorf: le directeur des projets stratégiques Karl Gschwend part à la retraite

Zurich (awp) - Le groupe Hochdorf a annoncé mercredi le départ à la retraite de Karl Gschwend, membre de la direction en charge des projets stratégiques. Au service du groupe depuis une vingtaine d'années, M. Gschwend a notamment dirigé entre 2006 et 2014 l'unité Nutritec. A partir de 2015, il s'est concentré plus spécifiquement sur les investissements stratégiques du groupe Hochdorf, selon un communiqué.En tant que responsable des deux sites de production à Hochdorf et à Sulgen, il a été aux commandes des principaux projets d'investissement du groupe ces dernières années, notamment la construction de deux lignes de production et d'emballage de nourriture pour bébés.Le poste de M. Gschwend ne sera pas repourvu, ses tâches étant "réorganisées à l'intérieur du groupe". La direction est ainsi ramenée à sept personnes.buc/ol(AWP / 31.01.2018 08h10)