Holiday Inn de Clichy: une possible sortie de conflit se dessine

Une possible sortie de conflit se dessine pour les grévistes du nettoyage de l'hôtel Holiday Inn de Clichy (Hauts-de-Seine), ont indiqué vendredi les syndicats qui les soutiennent depuis plus de trois mois, après une nouvelle réunion de négociations avec l'établissement."Ca avance", a dit à l'AFP Claude Lévy, du syndicat CGT-HPE (Hôtels de prestige et économiques). "On devrait arriver à la conclusion" d'un accord, a espéré Etienne Deschamps du syndicat CNT-SO.L'hôtel et la société de nettoyage Héméra, prestataire de services et employeur des grévistes, doivent examiner le dossier ensemble, avant une nouvelle réunion mardi.M. Lévy a précisé que l'hôtel avait "levé complètement l'hypothèque" concernant la représentante CNT-SO Mirabelle Nsang, dont le départ avait été présenté comme un préalable à toute signature d'un protocole d'accord, une exigence "inacceptable" pour les syndicats.Des discussions, les premières depuis le déclenchement du mouvement le 19 octobre dernier pour s'opposer à une mutation, s'étaient tenues mardi à l'invitation de la direction de l'hôtel Holiday Inn, à la veille d'une table ronde organisée à la préfecture des Hauts-de-Seine.Mais les premières propositions de l'établissement, qui, jusqu'alors ne s'était jamais impliqué dans le conflit, avaient été rejetées mercredi par les grévistes, qui avaient aussi fait front derrière Mme Nsang. Ils avaient également rappelé que pour eux, une internalisation dans les effectifs de l'hôtel devait concerner "tout le monde ou personne".La table ronde, en présence du préfet des Hauts-de-Seine Pierre Soubelet, de l'administration du travail (Direccte) et des sociétés Héméra et Holiday Inn, avait permis de déboucher sur un "nouveau round" de négociations avec l'hôtel vendredi matin.Le mouvement, qui rassemble une douzaine des 42 salariés de la société Héméra employés dans cet hôtel Holiday Inn, avait été lancé pour s'opposer à la mutation d'une gouvernante, la deuxième en six mois. Les grévistes réclamaient aussi le respect des contrats de travail, la suppression de la clause de mobilité, le paiement de toutes les heures travaillées et une prime de panier.(©AFP / 02 février 2018 15h22)