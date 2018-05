Hollande met la Chine en garde sur la montée des populismes en Europe

Pékin - L'ex-chef de l'Etat français François Hollande, reçu vendredi à Pékin par le président chinois Xi Jinping, à mis son interlocuteur en garde contre la montée des populismes en Europe, du fait du rôle considérable que joue la Chine dans la mondialisation économique.Lors d'une rencontre avec la presse, l'ex-président (2012-2017) a rapporté avoir évoqué avec M. Xi "ce que nous voyons scrutin après scrutin en Europe, c'est-à-dire une montée des populismes, des extrémismes (...) qui visent la mondialisation, et donc la Chine".Selon François Hollande, le président chinois est conscient que "s'il n'y a pas d'efforts pour un commerce mondial plus régulé, pour un accès plus facile aux marchés, il peut y avoir l'utilisation par les populistes de cette menace d'avoir une Chine qui deviendrait trop puissante"."La Chine, qui veut être une puissance globale (...) doit prendre conscience aussi de ce que doit être sa responsabilité par rapport à la régulation de l'économie, à l'ouverture des marchés et au partage des bienfaits de la mondialisation", a plaidé l'ancien président.Arrivé mercredi en Chine, M. Hollande y effectue une visite informelle jusqu'à dimanche. Il visite des entreprises, des expositions et des sites touristiques. Il rencontre également des étudiants et des responsables politiques."C'est un grand plaisir pour moi de vous revoir à Pékin, car vous êtes mon vieil ami", a déclaré Xi Jinping en accueillant l'ex-président dans un luxueux salon de l'immense complexe de Diaoyutai, un magnifique parc arboré où sont accueillis les dignitaires étrangers.François Hollande avait déclaré jeudi avoir une "relation privilégiée" avec M. Xi, développée lors des négociations de l'accord de Paris sur le climat, adopté fin 2015.Signe de l'importance accordée par la Chine à la visite de M. Hollande, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi était présent lors de cette rencontre. Celle-ci a duré environ 90 minutes et comprenait également un dîner.François Hollande a offert à Xi Jinping son livre "Les leçons du pouvoir" (2018). En échange, le président chinois lui a donné et dédicacé un exemplaire en français du deuxième tome de "La gouvernance de la Chine", un ouvrage qui décrit la vision politique du dirigeant communiste.M. Xi a loué les "nombreux fruits" de la coopération franco-chinoise durant le mandat de M. Hollande. Tout en rendant hommage au successeur du dirigeant français à l'Elysée."Le président Emmanuel Macron a effectué une visite réussie en Chine (en janvier 2018). Et nous avons planifié le développement futur des relations sino-françaises. De nouveaux progrès ont été enregistrés et j'en suis content", s'est félicité Xi Jinping."Durant la visite d'Etat que j'avais effectuée (en novembre 2015), nous avions pu donner une impulsion nouvelle à ce partenariat stratégique. Je suis heureux de savoir qu'avec le voyage d'Emmanuel Macron, il y ait non seulement poursuite, mais amplification de la qualité de cette relation", lui a répondu François Hollande.L'ex-président français effectuera samedi une visite touristique à Suzhou (est), une ville connue pour ses jardins classés à l'Unesco. Il rencontrera également dimanche de jeunes Français basés à Shanghai (est).(©AFP / 25 mai 2018 15h01)