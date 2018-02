Hologrammes et sirènes en vedettes au Salon du jouet de Nuremberg

Les fabricants de jouets du monde entier se retrouvent cette semaine à Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne, pour tenter de capter l'attention des enfants de plus en plus scotchés devant leurs écrans.Voici un tour d'horizon des principales nouveautés de cette 69e édition du plus important Salon du jouet.Les parents qui peinent à aérer leur progéniture vont être comblés par les nombreux articles proposés cette année, de la traditionnelle bêche aux kits de jardinage. Un exposant propose même d'élever ses propres papillons.Quant aux enfants pour qui nature et jardinage sont des activités trop salissantes, ils pourront toujours se consoler avec la poupée "Barbie Apicultrice". Livrée avec ruche, bottes, miel et abeilles.Robots footballeurs, drones Supermario, courses de voitures en réalité augmentée: les jouets high-tech sont évidemment partout. Même les "classiques" n'y échappent pas, comme ces applications permettant de projeter hologrammes de figurines Playmobil ou même de créer un film autour des constructions en briques Lego.Mais trop de technologie peut aussi être anxiogène: selon une étude récente, la moitié des Allemands redoutent que les jouets connectés puissent être manipulés ou piratés.Une peur sans doute nourrie par l'interdiction l'an passé, par l'Agence fédérale allemande des réseaux, de la poupée connectée "Mon amie Cayla", au motif qu'elle pouvait espionner les enfants.Lorsqu'il s'agit d'éteindre les écrans et de passer un moment en famille, le succès des jeux de plateaux ne se dément toujours pas, explique à l'AFP Heinrich Hüntelmann, porte-parole du géant allemand Ravensburger.Parmi les valeurs sûres figurent les indéboulonnables Monopoly et Cluedo, mais d'autres formats, comme les jeux coopératifs ou ceux de construction -- comme l'étonnant Gravitrax, conçu par Ravensburger --, connaissent un succès croissant.Plusieurs poids lourds mondiaux du secteur fêtent cette année leur anniversaire, avec à la clé un flot de coffrets spéciaux ou de jouets collector.Parmi eux, le fabricant de voitures miniatures Hot Wheels qui souffle ses 50 bougies en rééditant cinq voitures issues de sa série originale de 1968, année de sa naissance.Quant au célébrissime danois Lego, sa première brique est sortie il y a tout juste 60 ans de ses usines. Et il y a 40 ans, il lançait ses premières mini-figurines à l'assaut de la planète jouet."Avec quatre milliards, (ces dernières) représentent la plus importante population au monde", s'amuse Frederic Lehmann, le patron de Lego Allemagne.Les fabricants entendent surfer sur la vague du "blind bag", ou pochette surprise, conscients que les enfants ne veulent pas seulement collectionner les jouets trouvés dans ces pochettes mais souhaitent aussi avoir les accessoires et sets de jeu qui leur correspondent.Connu sous le nom de "collectibles", ces figurines bon marché s'inscrivent dans le sillage de la mode de "l'unboxing" ("déballage") qui a pris de court les industriels il y a quelques années.En 2017, ces "collectibles" ont pesé quelque 8% des ventes mondiales de jouets, selon le bilan du cabinet NPD, faisant de ces mini-jouets un marché de plusieurs milliards d'euros."Les enfants adorent la dimension surprise et la possibilité d'échanger", explique Gary Coppen, de Headstart, fabricant australien qui propose des figurines dont le genre ne se révèle qu'au contact de l'eau.Si la licorne avait toujours le vent en poupe cette année à Nuremberg, les connaisseurs du marché du jouet assurent que les enfants, tels Ulysse, ne devraient pas résister longtemps à l'appel des sirènes."Les sirènes, ça va être énorme", assure Gary Coppen, dont l'entreprise a déjà anticipé la tendance: près de lui, un bébé sirène "Merbaby" flotte déjà dans une cuvette d'eau.(©AFP / 02 février 2018 11h08)