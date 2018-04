Hommages au photographe de l'AFP tué à Kaboul

De nombreux collègues et amis de Shah Marai, photographe de l'AFP tué lundi matin dans un attentat-suicide à Kaboul, ont exprimé leur émotion et rendu hommage au travail accompli au cours de sa longue carrière.Au moins 25 personnes ont été tuées dans cette double attaque suicide revendiquée par le groupe Etat islamique, selon un bilan du ministère afghan de l'Intérieur.Parmi eux figurent neuf journalistes, selon l'organisation Reporters sans Frontières (RSF) et le Centre des journalistes d'Afghanistan (AJC). Le porte-parole du ministère, Najib Danish, a fait état de six journalistes tués.Arrivé rapidement sur les lieux de la première explosion pour prendre des photos comme il le faisait lors de chaque attaque, Shah Marai a été tué par la deuxième déflagration, survenue une trentaine de minutes après la première.Agé de 48 ans, il était père de six enfants. Il travaillait pour l'AFP depuis 1996.Il occupait depuis plusieurs années le poste de chef photographe dans le bureau et était une personnalité bien connue dans le monde des médias en Afghanistan. L'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions dont certaines sont reproduites ici.Ami d'enfance de Shah Marai et actuellement producteur pour la BBC à Kaboul, M. Zubaide salue la curiosité et le talent d'un photographe doté selon lui d'un "œil magnifique"."Shah Marai était calme, souriant et positif. Il ne craignait jamais le danger", a-t-il témoigné pour le site de la BBC."Nous nous sommes trouvés à travailler tous les deux pour les médias ici à Kaboul, nous retrouvant toujours sur les lieux de tragédies"."Il était aussi l'ami de nombreuses personnes dans la communauté des journalistes à Kaboul et nous portons tous son deuil".Ancien photographe pour l'AFP à Kaboul, où il était un collègue de Shah Marai, Massoud Hossaini se trouvait lui aussi sur les lieux du double attentat suicide de lundi matin."C'est trop dur de perdre un grand ami comme lui", a-t-il écrit sur Twitter."Les jours comme aujourd'hui, la vérité est lourde. Elle fait mal", a écrit Mujib Mashal, correspondant du quotidien américain à Kaboul, sur Twitter."Notre ami, le grand photographe Shah Marai, figure parmi les morts de la deuxième explosion de ce matin. Il faisait son travail, comme il le faisait depuis deux décennies.""NON, on ne peut pas perdre Marai, je suis accablé", a écrit l'ancien porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur sur Twitter."C'est insupportable. Marai était un ami et un collègue depuis les années 90", a écrit sur Twitter cette amie proche du photographe et grande experte de l'Afghanistan, où elle réside."C'est tellement douloureux. Tellement injuste. Pas de mots", a écrit sur Twitter M. Shuja, un analyste reconnu de l'Afghanistan."Nous sommes dévastés par la mort de notre photographe Shah Marai qui témoignait depuis plus de quinze ans de la tragédie qui frappe son pays. La direction de l’AFP salue le courage, le professionnalisme et la générosité de ce journaliste qui avait couvert des dizaines d’attentats avant d’être lui-même victime de la barbarie. Une pensée pour les autres journalistes tués dans cette attaque".burs-ahe/jf/cac(©AFP / 30 avril 2018 13h40)