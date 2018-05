Homme battu à mort par des adolescents en France: trois personnes en garde à vue (procureur)

Pau - Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un trentenaire de nationalité française né au Burkina Faso vendredi soir en pleine rue à Pau (sud-ouest de la France), a-t-on appris auprès de la procureure de la République de la ville.Les interpellations ont eu lieu "tôt ce matin", a indiqué à l'AFP la procureure, Cécile Gensac, qui n'a pas précisé l'âge des personnes placées en garde à vue.L'homme, âgé de 32 ans, avait été battu à mort par un groupe d'adolescents dans le quartier Saragosse, un quartier populaire de Pau.L'agression s'était produite en pleine rue aux alentours de 19H00 locales dans un parc du quartier où des familles s'étaient rassemblées pour pique-niquer.Plusieurs témoins, qui avaient alerté les secours, ont été entendus par la police. Selon eux, la victime aurait été rouée de coups par une douzaine de mineurs. Les secours arrivés sur place rapidement n'avaient pas pu la réanimer.Selon Cécile Gensac, "la victime n'était pas inconnue des services de police en région parisienne", mais "n'avait pas fait parler d'elle depuis début 2018", époque de son arrivée à Pau. Selon le quotidien Sud Ouest, l'homme avait déjà été condamné pour "vol aggravé" et "trafic de stupéfiants" entre 2010 et 2015."Aucun lien n'est en l'état établi entre son passé et les faits survenus vendredi soir à Pau", a toutefois précisé la procureure.Une enquête de flagrance a été ouverte. L'autopsie du corps de la victime aura lieu à l'institut médico-légal de Toulouse (sud-ouest).(©AFP / 21 mai 2018 09h47)