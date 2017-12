Tegucigalpa - L'opposition hondurienne a annoncé mercredi avoir déposé un recours pour "fraude" devant l'autorité électorale pour demander l'annulation de la réélection du président conservateur Juan Orlando Hernandez, vivement contestée dans le pays.Ce nouveau recours pourrait relancer la crise politique au Honduras, secoué par de violentes manifestations les jours ayant suivi le scrutin du 26 novembre, ce qui avait suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Le vainqueur officiel n'avait finalement été désigné que le 17 décembre.Le candidat de l'opposition Salvador Nasralla avait pourtant annoncé vendredi qu'il renonçait à disputer la victoire au chef de l'Etat sortant, après les félicitations de Washington à ce dernier.C'est Manuel Zelaya, le coordonnateur de l'Alliance d'opposition à la dictature (gauche) qui a déposé le recours dans la nuit de mardi à mercredi, dénonçant la "fraude dans le décompte des voix et la falsification des procès-verbaux".Malgré son annonce de retrait, Salvador Nasralla, s'est à nouveau réuni avec Manuel Zelaya pour mettre en place une stratégie de mobilisation en cas de rejet du recours. Deux précédents recours de l'opposition ont déjà été rejetés par le Tribunal suprême électoral (TSE).Le président Hernandez, 49 ans, a été officiellement déclaré vainqueur du scrutin avec 42,95% de voix contre 41,42% à Nasralla, un populaire animateur de télévision de 64 ans, sans expérience politique.A l'issue du scrutin, lors de la publication de résultats partiels portant sur 57% des bulletins, M. Nasralla était apparu avec une nette avance sur son adversaire. Mais M. Hernandez avait pris l'avantage après une série d'interruptions dans le système de comptage du TSE.Après la proclamation officielle du TSE, des opposants ont bloqué des rues à travers le Honduras durant plusieurs jours et ont affronté les policiers et les militaires qui ont utilisé du gaz lacrymogène pour les disperser.Selon le recours de M. Zelaya, 34 personnes ont été tuées au cours de ces manifestations.Une douzaine de pays, dont les Etats-Unis, ont reconnu Hernandez comme président élu.L'ONU et la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) ont elles condamné "l'usage excessif de la force utilisée pour disperser les manifestations" qui ont "conduit à la mort de 12 manifestants", et les brutalités commises sur les manifestants arrêtés.Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA) a recommandé d'organiser une nouvelle élection, en raison des irrégularités constatées lors du scrutin de novembre, et demandé au gouvernement hondurien l'autorisation d'envoyer un délégué spécial chargé d'enquêter sur les morts lors des manifestations.Le ministère des Affaires étrangères a rejeté mercredi cette requête: "Le gouvernement du Honduras n'accepte pas la demande" et refuse toute "ingérence", selon un communiqué.(©AFP / 27 décembre 2017 20h49)