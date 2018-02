Hong Kong: Joshua Wong et deux autres militants libres après une victoire en appel

Trois figures du mouvement prodémocratie de Hong Kong, dont Joshua Wong, ont remporté mardi devant la plus haute juridiction de l'ex-colonie britannique un appel contre leur condamnation à des peines de prison pour leur rôle dans la "révolte des parapluies".Joshua Wong, Nathan Law et Alex Chow avaient été condamnés en août à des peines allant de six à huit mois d'incarcération. Leur détention avait fait suite à un appel du ministère public qui demandait des peines plus lourdes que celles décidées en première instance.(©AFP / 06 février 2018 09h39)