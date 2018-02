Hong Kong: Une enquête ouverte sur l'accident de bus qui a fait 19 morts

La police hongkongaise tentait dimanche de comprendre les causes du renversement, la veille d'un autobus à double niveau qui a fait 19 morts dans le nord de l'ex-colonie britannique.Le véhicule s'est renversé sur une route de la localité de Tai Po, dans le nord des Nouveaux Territoires, finissant sa glissade contre un lampadaire. Soixante-cinq personnes ont été blessées, dont certaines qui sont dans un état critique."Le chauffeur du bus de 30 ans a été arrêté pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort et des blessures", a indiqué la police dimanche dans un communiqué. "Il est toujours détenu dans l'attente d'investigations complémentaires."La plupart des blessés et certains des morts se trouvaient à l'étage du bus, a indiqué aux journalistes Chan Hing-yu, du service des pompiers de Hong Kong.Les autorités soupçonnent le chauffeur d'avoir dépassé les limites de vitesse et perdu le contrôle du bus dans une descente, a déclaré aux journalistes Lee Chi-wai, un haut responsable de la police. Il n'a pas été blessé et était sobre, a-t-il ajouté.Des passagers ont affirmé que le conducteur paraissait énervé, après s'être vu reprocher son retard par certaines personnes à bord, selon les médias locaux.Le plus grave accident routier survenu dans la ville s'est produit en 2003 lors de la collision d'un bus à double niveau avec un camion, avant qu'il ne tombe d'un pont, faisant 21 morts.Dix-huit personnes avaient péri également lors d'un accident de bus en 2008.En 2012, la collision d'un ferry avec un navire de plaisance avait fait 39 morts.(©AFP / 11 février 2018 07h46)